В выходные в Ленобласти потеплеет

В субботу, 13 марта, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночь выпадет снег, а днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут -1…-6 градусов, на востоке температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем потеплеет до +5 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. На дорогах будет гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу, 13 марта, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», петеребуржцев ждет не самая приятная погода.