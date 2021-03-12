Бразилия закупит вакцину «Спутник V»

Бразилия закупит вакцину «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Бразилия подписала соглашение с Россией на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V».

Первый замглавы министерства Элсио Франко рассказал, что «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины требуется официальное разрешение, сообщает бразильский телеканал

Планируется, что поставка будет производиться в три этапа. До конца апреля в страну поступит 400 тыс. доз вакцины, в конце мая — еще 2 млн доз. Оставшиеся 7,6 млн доз Бразилия получит в июне.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе прошлого года, вакцинация началась в декабре. «Спутник V» занимает второе место по популярности в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.

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