Генменеджер «Вашингтона» рассказал о переговорах по новому контракту Овечкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Брайан Маклеллан рассказал о переговорах по новому контракту российского нападающего Александра Овечкина.

«Нам нужно найти золотую середину. У меня пока нет новой информации. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в нашей команде. Кажется, он тоже этого хочет», —приводятся словам генменеджера на сайте НХЛ.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.