«Хочу завоевать ту медаль, которой еще у меня нет». Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине.

«В этом сезоне убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой еще у меня нет», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, на Играх-2018 в Пхенчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Большунов победил в общем зачете в результате отказа сборной Норвегии от участия в последних этапах Кубка мира. Норвежцы обосновали свое решение тем, что сейчас для них приоритетным является здоровье, а не спортивные успехи в соревнованиях.