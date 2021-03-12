«Хочу завоевать ту медаль, которой еще у меня нет». Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине

«Хочу завоевать ту медаль, которой еще у меня нет». Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине
Александр Большунов. Фото: аккаунт спортсмена в Instagram

Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине.

«В этом сезоне убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой еще у меня нет», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, на Играх-2018 в Пхенчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Большунов победил в общем зачете в результате отказа сборной Норвегии от участия в последних этапах Кубка мира. Норвежцы обосновали свое решение тем, что сейчас для них приоритетным является здоровье, а не спортивные успехи в соревнованиях.

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