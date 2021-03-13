В США сделано свыше 100 млн инъекций от коронавируса

Привитым пациентам нужно не забывать про маски. Фото: pixabay.com

Привитым пациентам нужно не забывать про маски. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах людям сделали уже свыше 100 млн инъекций от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всего было сделано 101 млн 128 тыс. уколов. Кроме того, в США поставили 133 337 525 доз вакцины против коронавируса.

Полный курс вакцинации в США прошли 35 000 159 человек.

По последним данным, в США с начала пандемии выявлено 29 336 578 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 532 312.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.