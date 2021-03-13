В Выборге без горячей воды и отопления останутся более 200 домов

Отопление отключат не только в жилых домах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Отопление отключат не только в жилых домах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сегодня более 200 домов Выборга оставят без отопления и горячей воды. Причиной этого стали ремонтные работы в котельной.

Жителей лишат тепла в домах вечером субботы, 13 марта. Отопление обещают вернуть ночью следующего дня. Специалистам предстоит заняться восстановлением тепловой сети на участке работы квартальной котельной на улице Маяковского.

Как сообщили в пресс-службе АО «Выборгтеплоэнерго», отопление отключат не только в жилых домах, но и в общественной бане №1, ЛГУ имени Пушкина, в нескольких общеобразовательных и спортивных школах, а также в гостинице «Дружба», нескольких почтовых отделениях, Военном музее и других объектах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плата за отопление в некоторых районах Петербурга выросла втрое вместо 3%.