На Байкале запустили уникальный глубоководный телескоп Baikal-GVD

Строительство телескопа началось в 2015 году. По словам директора Института ядерных исследований РАН Максима Либанова, в проект вложено около 2,5 млрд руб. Фото: pixabay

Строительство телескопа началось в 2015 году. По словам директора Института ядерных исследований РАН Максима Либанова, в проект вложено около 2,5 млрд руб. Фото: pixabay

На Байкале ввели в эксплуатацию нейтринный глубоководный телескоп Baikal-GVD, который установлен на дне самого глубокого озера в мире.

Уникальная разработка позволит отечественным ученым регистрировать астрофизические нейтрино и направление их прихода с небывалой точностью. Нейтрино — незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, скорость которых близка к скорости света. Некоторые исследователи полагают, что они способны без значимых изменений достигать Земли и доставлять информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад.

Таким образом, их фиксация может помочь решить множество научных задач и совершить немало открытий. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что благодаря Baikal-GVD «мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики», пишет ТАСС. Первые данные с телескопа планируется получить уже в 2021 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили сходство между человеком и древними обитателями океана.