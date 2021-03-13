Гинцбург: в России «Спутником V» привились почти 7 млн человек

Для победы над пандемией в 2021 году необходимо привить минимум 60% россиян. Фото: pixabay

Для победы над пандемией в 2021 году необходимо привить минимум 60% россиян. Фото: pixabay

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привились от коронавируса вакциной, созданной специалистами центра, почти 7 миллионов россиян.

О ходе вакцинации исследователь рассказал в субботу, 13 марта, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Гинцбург также подчеркнул, что «Спутник V» использует не только Россия, но и другие страны. Напомним, что массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 началась 18 января по поручению президента Владимира Путина.

Сейчас прививки делают только «Спутником V», но уже к середине марта планируют выпустить в широкий оборот вторую вакцину, разработанную центром «Вектор» и получившую название «ЭпиВакКорона». К концу месяца должен появиться третий отечественный препарат — «КовиВак», созданный сотрудниками Центра имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гинцбург назвал «Спутник V» лучшей вакциной против коронавируса из имеющихся на данный момент.