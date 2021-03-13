В квартире на улице Бадаева «накрыли» подпольное казино

В квартире на улице Бадаева &#171;накрыли&#187; подпольное казино
Фото: pixabay

В квартире одного из жилых домов на улице Бадаева в Невском районе Северной столицы обнаружили подпольное казино.

По информации пресс-службы городской прокуратуры, правоохранители инициировали проверку подозрительной жилплощади после коллективной жалобы местных жителей. В ходе обыскан на территории квартиры обнаружили не только игровые автоматы, но и посетителей и сотрудников подпольного казино.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. Работа нелегального игорного клуба остановлена, все оборудование изъято. Удалось ли задержать владельцев казино, неизвестно. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор организаторам подпольного казино на Кронверкском проспекте. Все трое получили условные сроки.

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