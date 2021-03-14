Число новых ковид-пациентов в Петербурге выросло за неделю почти на 10%

Число новых ковид-пациентов в Петербурге выросло за неделю почти на 10%
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По сравнению с прошлой субботой, 6 марта, число зарегистрированных новых случаев Covid-19 в Петербурге возросло на 8,87 %.

Так, неделю назад соответствующий показатель составлял 1 251, сейчас – 1 362 человека. При этом общее количество больных за неделю снизилось.

Как сообщается в материалах межведомственного координационного совета, за указанный период в городе снизилось общее количество больных, находящихся в стационарах (на 3,48%) и на амбулаторном лечении (на 15,05%)

Горожанам напомнили, что гарантировать дальнейшее снижение распространения новой инфекции может массовая вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом.

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