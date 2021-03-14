В Сестрорецке тушили подожженную иномарку

Машину подожгли на улице Володарского в Сестрорецке. Фото: google maps

Машину подожгли на улице Володарского в Сестрорецке. Фото: google maps

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Там загорелся автомобиль Toyota Rav4.

Пожар произошел 13 марта у дома 56 по улице Володарского в Сестрорецке. Очевидцам удалось потушить машину своими силами до приезда спасателей.

Автомобиль частично обгорел. Поджигателей разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Материальный ущерб устанавливается. Машина принадлежит женщине 1967 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в Ленобласти произошло сразу два пожара на территории частных домов — в Тосненском и Гатчинском районах. Информация о пострадавших выясняется.