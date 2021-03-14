Со льда Байкала эвакуировали 12 туристов, попавших в метель

Со льда Байкала эвакуировали 12 туристов, попавших в метель
Озеро Байкал, Иркутская область. Фото: pixabay

Спасатели эвакуируют со льда Байкала 12 туристов, которые не смогли добраться до берега из-за штормового ветра.

Группа туристов попала в метель на Малом Море у острова Огой. Как сообщает ТАСС, 12 человек спасались от штормового ветра в палатке и не могли самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта. На помощь прибыли спасатели.

Туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты зафиксировали сейсмическую активность на территории Иркутской области под утро в среду, 9 декабря. Интенсивность в эпицентре подземной бури достигала 7,6 балла, а в Иркутске — 5-6 баллов.

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Со льда Байкала эвакуировали 12 туристов, попавших в метель