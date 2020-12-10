На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Иркутской области на озере Байкал зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Специалисты зафиксировали сейсмическую активность на территории Иркутской области под утро в среду, 9 декабря. Интенсивность в эпицентре подземной бури достигала 7,6 балла, а в Иркутске — 5-6 баллов.

Уточняется, что эпицентр находился на озере Байкал в Кабанской районе Республики Бурятия. Каких-либо сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

При этом по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова был введен режим повышенной готовности.

Позднее в МЧС сообщили, что подземные толчки ощущали жители Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Тарбагатайского муниципальных образований, а также города Улан-Удэ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бурятии зафиксировали сильное землетрясение.