В Петербурге от коронавируса скончались еще 37 человек

В Петербурге за минувшие сутки подтвердили 37 новых смертей от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших от коронавируса достигло 11 656 человек.

Петербург занимает второе место по числу умерших от новой болезни среди регионов России. В стране выявлено 395 новых смертей, всего скончались 92 090 зараженных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 937 петербуржцев. город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.