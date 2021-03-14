В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек
Москва. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

С начала пандемии в столице число случаев заражения достигло 1 млн 394 человек. За последние сутки от COVID-19 умерли 55 человек. Число летальных исходов достигло 15 764.

За минувшие сутки болезнь выявили у 10 083 человек. Новых ковид-инфицированных выявили в 84-х регионах. У 12,6% (1266 человек) не выявили клинических проявлений болезни. За все время пандемии в стране выявили 4 млн 390 тысяч случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, которые решили соблюдать Великий пост, могут привиться от коронавируса, но только при одном условии.

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