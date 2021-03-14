СКА продлил контракт с Оскаром Фантенбергом до 2023 года

Петербургский СКА продлил контракт с защитником Оскаром Фантенбергом.

Новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Хоккеист перешел в петербургский клуб в октябре прошлого года. За 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ Оскар сделал семь результативных передач и стал лучшим в команде по показателю полезности (+19).

В этом розыгрыше Кубка Гагарина с Фантенбергом на льду СКА не пропустил ни одной шайбы в равных составах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА сыграл свой последний матч в рамках регулярного чемпионата перед плей-офф. Команда из Северной столицы победила дома минское «Динамо» со счетом 4:2.