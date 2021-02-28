Стало известно с кем сыграет петербургский СКА в плей-офф КХЛ

В субботу, 27 февраля, определились вес пары участников первого раунда прей-офф Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат закончился победой ЦСКА.

Петербургский СКА сыграл свой последний матч в рамках регулярного чемпионата перед плей-офф. Команда из Северной столицы победила дома минское «Динамо» со счетом 4:2. Однако жребий пал таким образом, что команды встретятся в первом раунде на вылет.

Получилось это из-за того, что СКА занял второе место в Западной конференции, а «Динамо» седьмое. Клубам предстоит встретиться 2,4,6,8,10,12 и 14 марта.

Отметим, что остальные пары в конференции выглядят следующим образом: московское «Динамо» – «Северсталь», «Локомотив» – «Йокерит» и ЦСКА – «Спартак».

В Восточной конференции сразятся между собой за выход в следующий раунд «Ак Барс» – «Торпедо», «Авангард» – «Автомобилист», «Металлург» – «Барыс» и «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА уверенно обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2.