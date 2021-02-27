СКА уверенно обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2

Петербургский СКА провел домашний поединок против «Динамо» из Минска в Континентальной хоккейной лиге. Матч завершился победой хозяев.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Поединок завершился со счетом 4:2 в Ледовом дворце. В составе петербуржцев отличились Эмиль Галимов дважды, Миро Аллтонен, а также Иван Морозов.

В составе минского «Динамо» шайбы на свой счет записали Денис Мосалев и Франсис Паре.

Следующий поединок против «Динамо» из Минска петербургская хоккейная команда проведет снова дома. Матч состоится в Ледовом дворце 2 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» 2:2 в день рождения главного тренера Сергея Семака. Футболисты из Петербурга не смогли удержать победный счет в концовке матча, – ростовчане забили второй гол.