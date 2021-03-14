Спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой

Спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 14 марта, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. Возгорание произошло в коммунальной квартире на улице Зины Портновой, 21 корпус 2.

Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире на площади 5 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:32. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС.

Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Вороньем острове Тосненского района пожар случился в частном доме на площади 138 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 2:40.

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