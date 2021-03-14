Петербуржцы поели блинов и сожгли чучело: фоторепортаж Gazeta.SPb о праздновании Масленицы

Петербуржцы поели блинов и сожгли чучело: фоторепортаж Gazeta.SPb о праздновании Масленицы
В конце праздника петербуржцы сожгли большое чучело. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожане отпраздновали с танцами, песнями и угощениями.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта, отметили Масленицу. Концертные программы, посвященные празднику, прошли сразу в нескольких местах, но огромное количество людей собралось в центральной части Елагина острова. Там горожан угощали блинами и радовали частушками, масленичными песнями и народными танцами.

Известно, что в завершении каждого часа петербуржцы сжигали по чучелу Масленицы, а в семь часом вечера сожгли большое чучело.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на празднике и сделал несколько фотографий, передающих атмосферу гуляний.

В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
В Петербурге отпраздновали Масленицу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Напоминаем, что в 2021 году Масленицу праздновали с 8 по 14 марта. Этот славянский праздник проводится в преддверии наступления светлой весны и Великого поста. Он нужен, чтобы попрощаться с долгой и холодной весной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья.

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