Жителям Ленобласти пообещали потепление на следующей неделе

Воздух может прогреться до плюс пяти градусов.

В Ленинградской области со следующей недели ожидается потепление. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уже в понедельник температура воздуха окажется выше нуля. В районах пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя, а дороги будут скользкими. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть внимательнее на дорогах. Отмечается, что ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится максимум до девяти метров в секунду.

Воздух ночью сможет прогреться до плюс двух градусов, а в светлое время суток – до плюс пяти градусов. Несмотря на это, столбик все-таки будет опускаться ниже нуля, но погода все больше будет похожа на весеннюю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе.