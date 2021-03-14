В Москве из окна выпала школьница, которую искусала собака

Бездыханное тело подростка нашли под окнами дома.

В Москве сегодня, 14 марта, под окнами жилого дома нашли труп 14-летней девочки, которую перед смертью искусала собака. Об этом пишет РИА Новости.

Все случилось на улице Барклая. По предварительным данным, школьница пришла в гости к своему знакомому, когда дома из взрослых никого не было. В квартире проживали две бойцовские собаки. По непонятной причине псы набросились на девочку, после чего она выпала из окна. На ее теле нашли травмы, характерные для падения с большой высоты, а также следы укусов.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге у недостроенного ЖК нашли бездыханное тело школьника. По предварительным данным, он мог упасть с 13 этажа – там нашли его следы на снегу.