На Ветеранов столкнулись маршрутка и такси

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Санкт-Петербурге вечером 14 марта произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Там по непонятной причине столкнулись такси и маршрутка. Свидетели не знают, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Они добавляют, что на участке дороги довольно часто происходят подобные инциденты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из горящего дома на Витебском эвакуировали 70 человек. В квартире, в которой произошел пожар, находился 82-летний мужчина.