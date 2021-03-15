Задержан поджигатель павильона в Шлиссельбурге, где погибли молодые парень и девушка

В центре Петербурга задержали предполагаемого поджигателя торгового павильона в Шлиссельбурге. В пожаре погибли 20-летний парень и 22-летняя девушка.

По информации регионального главка МВД, подозреваемый был задержан накануне у дома №85 по Невскому проспекту, рядом с Московским вокзалом. Им оказался 28-летний гражданин одного из Закавказских государств.

Полиция установила, что в июне 2018 года мужчина поджег торговый павильон на улице Красный тракт в Шлиссельбурге. При пожаре погибли молодой человек и девушка.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве.

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд дал шесть лет мужчине, убившему товарища костылем.