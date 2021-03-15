Причалы речного вокзала Петербурга, которыми сейчас владеет Смольный, получит частная компания

Причалы петербургского речного порта на проспекте Обуховской Обороны перейдут в собственность частной ярославской компании «Анхель». Компания арендовала эти причалы с 2014 года.

Судьбу трех причалов определил тринадцатый апелляционный арбитражный суд. Передачу причалов правительству признали незаконной. По решению суда, городской комитет имущественных отношений (КИО) должен направить договор купли-продажи компании «Анхель». На это Смольному дали два месяца.

Речь идет о причале хозбытстоков площадью 1,1 тысячи кв. м, причале площадью 4,4 тысячи кв. м и пассажирском причале для скоростного флота площадью 127 кв. метров. Весь имущественный комплекс оценивается в полмиллиарда рублей.

Представители ярославской компании в суде подчеркнули, что никогда не допускали просрочек по внесению арендной платы. В связи с этим «Анхель» решила воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что офисное здание у Московского вокзала уйдет с молотка за 179 млн рублей.