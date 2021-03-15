Причалы речного вокзала Петербурга, которыми сейчас владеет Смольный, получит частная компания

Причалы речного вокзала Петербурга, которыми сейчас владеет Смольный, получит частная компания
Судьбу трех причалов определил тринадцатый апелляционный арбитражный суд. Фото: сайт Смольного

Причалы петербургского речного порта на проспекте Обуховской Обороны перейдут в собственность частной ярославской компании «Анхель». Компания арендовала эти причалы с 2014 года.

Судьбу трех причалов определил тринадцатый апелляционный арбитражный суд. Передачу причалов правительству признали незаконной. По решению суда, городской комитет имущественных отношений (КИО) должен направить договор купли-продажи компании «Анхель». На это Смольному дали два месяца.

Речь идет о причале хозбытстоков площадью 1,1 тысячи кв. м, причале площадью 4,4 тысячи кв. м и пассажирском причале для скоростного флота площадью 127 кв. метров. Весь имущественный комплекс оценивается в полмиллиарда рублей.

Представители ярославской компании в суде подчеркнули, что никогда не допускали просрочек по внесению арендной платы. В связи с этим «Анхель» решила воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что офисное здание у Московского вокзала уйдет с молотка за 179 млн рублей.

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