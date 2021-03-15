Офисное здание у Московского вокзала уйдет с молотка за 179 млн рублей

Офисное здание у Московского вокзала уйдет с молотка за 179 млн рублей
Начальная цена лота составляет 179 млн рублей. Фото: pixabay

Офисное здание на Лиговском проспекте, 56Б, владельцем которого является АО «Научно-исследовательский институт «Тест» в Северной столице, выставлено на торги.

В пресс-службе Российского аукционного дома рассказали, что начальная цена лота составляет 179 млн рублей. С молотка уйдет 100% акций НИИ. Сейчас компания владеет шестиэтажным офисным зданием площадью в 4,2 тыс. квадратных метров. Вместе с ним продается земельный участок в 1,9 тыс. квадратных метров. Объект находится рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Лиговский проспект».

Скорее всего, инвестор создаст в здании современный офисный центр или гостиницу. Также есть вероятность, что там появится апарт-комплекс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заброшенное «Красное знамя» купили.

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