За неделю жертвами коронавируса в Петербурге стали 298 человек

Согласно данным межведомственного координационного совета по борьбе с распространением ковида в Петербурге, за прошедшую неделю с 8 по 14 марта болезнь унесла жизни почти 300 горожан.

По всем показателям, коронавирус в Северной столице стихает: число зараженных, обратившихся за медпомощью стало меньше на 26,27% (5 835 человек против 7 914); выздоровевших, однако, также стало меньше — на 10,03% (14 365 против 15 966). Под наблюдением врачей по состоянию на 14 марта остаются 21 165, что на 14,23% меньше, чем в период с 1 по 8 марта.

А вот количество летальных исходов за неделю снизилось всего на 4,18% — с 311 до 298 человек. Кроме того, вакцинировались против коронавируса свыше 307 тысяч петербуржцев, из них более 202 тысяч прошли оба этапа процедуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в Петербурге провели 7,5 миллионов тестов на COVID-19.