Единороссы из Петербурга собрались в Госдуму

Петербургские единороссы подали документы для предварительного голосования в Госдуму. Фото: kremlin.ru

Петербургские единороссы подали документы для предварительного голосования в Госдуму. Фото: kremlin.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и зампред парламента Сергей Соловьев, возможно, оставят Законодательное собрание Петербурга. Они будут участвовать в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Госдуму РФ, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Тетердинко будет участвовать в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212». Чиновник обещает заняться проблемой метро и нехваткой объектов социнфраструктуры.

Сергей Соловьев будет учавствовать в голосовании по Центральному избирательному округу №216. Одной из главных проблем Центрального округа он называет содержание жилищного фонда.

Голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала о том, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об освобождении государственных служащих, которые были вынуждены нарушить антикоррупционное законодательство.