Экологи Петербурга за неделю приняли 180 обращений

Экологи также ликвидировали аварийную ситуацию рядом с экобоксом на улице Кораблестроителей, где заметили опасные отходы - батарейки, термометры и лампы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Экострой"

Экологи также ликвидировали аварийную ситуацию рядом с экобоксом на улице Кораблестроителей, где заметили опасные отходы - батарейки, термометры и лампы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Экострой"

Экологические аварийные службы Северной столицы за неделю, с 9 по 14 марта, обработали 180 обращений от жителей города.

В частности, специалисты СПб ГУП «Экострой» совершили 35 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после их ликвидации. Все выезды при этом были связаны с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов.

В общей сложности, за неделю на утилизацию отвезли 5 кг ртутьсодержащих отходов, 25,2 кг батареек, а также 31 люминесцентную лампу и 9 медицинских термометров. По 34 адресам замерили содержание паров ртути в воздухе после разбитых градусников. Кроме того, с водных объектов за неделю вывезли 16 кубометров мусора, а Комитет по природопользованию вынес 13 постановлений по делам об административных правонарушениях, наложив штрафов на сумму 516 000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строителей экопарка у Юнтоловского заказника определит Арбитражный суд.