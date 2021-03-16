Экологи Петербурга за неделю приняли 180 обращений

Экологические аварийные службы Северной столицы за неделю, с 9 по 14 марта, обработали 180 обращений от жителей города.
В частности, специалисты СПб ГУП «Экострой» совершили 35 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после их ликвидации. Все выезды при этом были связаны с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов.
В общей сложности, за неделю на утилизацию отвезли 5 кг ртутьсодержащих отходов, 25,2 кг батареек, а также 31 люминесцентную лампу и 9 медицинских термометров. По 34 адресам замерили содержание паров ртути в воздухе после разбитых градусников. Кроме того, с водных объектов за неделю вывезли 16 кубометров мусора, а Комитет по природопользованию вынес 13 постановлений по делам об административных правонарушениях, наложив штрафов на сумму 516 000 рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строителей экопарка у Юнтоловского заказника определит Арбитражный суд.