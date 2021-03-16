Госдума РФ утвердила закон о просветительской деятельности

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Фото: Государственная Дума РФ

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Фото: Государственная Дума РФ

Во вторник, 16 марта, на заседании Государственной Думы РФ депутаты в окончательном третьем чтении приняли законопроект о просветительской деятельности в образовании, обязывающий согласовывать её с властями.

Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение парламентариев в ноябре 2020 года. Авторам законопроекта стали депутаты из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактом вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Согласно документу, правительству РФ предоставляются полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также осуществлению контроля за оной. Законопроект призван исключить возможность использования просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Кроме того, вузы обяжут получать разрешения от Минобрнауки или Минпросвещения при заключении международного сотрудничества. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты рассмотрят законопроект об индексации выплат на детей от трех до семи лет.