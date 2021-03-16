Задержан мужчина, стрелявший ракетницей в своего брата в Купчино: Gazeta.SPb публикует видео

Нападение на пассажира на Бухарестской улице. Фото: скрин видео ГУВД по Петербургу и Ленобласти

Нападение на пассажира на Бухарестской улице. Фото: скрин видео ГУВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали злоумышленника, подозреваемого в жестоком нападении на собственного брата. Имеется в виду взбудораживший всех случай в Купчино на Бухарестской улице: там в мужчину сначала выстрелили из ракетницы, а потом жестоко искололи ножом.

Несколько часов назад в полицию поступило сообщение о том, что у дома 80 по Бухарестской ул. водитель иномарки тяжело ранил своего пассажира. Оставив его на асфальте, он уехал. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщила пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленобласти, нападавшим оказался 35-летний мужчина по имени Павел. Сейчас задержанный находится в отделе полиции. Пострадавший — его 38-летний брат Владислав. Причиной нападения стала внезапная ссора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.