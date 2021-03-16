Роскомнадзор заявил, что у Twitter месяц на удаление запрещенной информации, иначе сеть заблокируют

Роскомнадзор заявил, что у Twitter месяц на удаление запрещенной информации, иначе сеть заблокируют
Социальную сеть Twitter могут полностью заблокировать в России. Фото: Pixabay

Социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, об этом ТАСС заявил заместитель глава Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, ведомство следит за реакцией компании в отношении удаления запрещенной информации.

Субботин заявил, что, если в течение месяца администрация социальной сети Twitter не удалит некоторые материалы, то будут приняты соответствующие решения.

А именно, будет рассмотрен вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Как сообщалось ранее, из-за того, что Twitter не захотел удалять запрещенную информацию, Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети в России.

Распоряжение ведомства совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета. С трудностями пользования столкнулось множество организаций, от «Почты России» до банков.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что сообщество в социальной сети требуют запретить из-за мотивации к насилию.

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