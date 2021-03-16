В Петербурге «двор Нельсона» украсили новыми рисунками

Пестрящий яркими красками двор на Петроградской стороне, получивший название «двор Нельсона», обзавелся новыми рисунками.

Как сообщается в официальной группе Петроградского района в соцсети «ВКонтакте», новые рисунки местных художников появились в арке дома №6 по улице Полозова. Стены украсили новыми изображениями фруктов, цветов и ягод. Также можно заметить кота и «элифанта». Теперь петербуржцы смогут заметить ведущую во двор Нельсона арку с главной улицы.

«Во дворе Нельсона на Петроградской стороне снова появляются рисунки. Это творчество барда и свободного художника, который живёт в одном из подвалов», — пишут в группе.

В некоторых местах стены украсили философскими надписями вроде «Выбора нет» и «Живи с улыбкой и благодарностью к создателю».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожают «Двор Нельсона» на Петроградской стороне.