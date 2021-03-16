Японцы негативно отреагировали на развитие туризма на Курилах

Жителей Японии возмутили планы России по развитию туризма на Южных Курилах, где хотят построить горнолыжный курорт.

Японская газета Yomiuri опубликовала статью о том, что Россия создаст круглогодичный курорт на острове Итуруп. Там планирую построить отель на 700 номеров, горнолыжный комплекс, гольф-поле. Туристы смогут заниматься рыболовством и серфингом, посетить долину гейзеров и обустроенные горячие источники. Газета ссылается на данные сахалинских властей.

В Yomiuri назвали эти планы «самостоятельными действиями», направленными на «закрепление незаконного захвата северных территорий». По мнению авторов, далее Москва планирует построить мусороперерабатывающий завод на Кунашире и зону экотуризма «Южные Курилы», а также разместить на Курилах военных.

Читатели газеты призывают прекратить «бесполезное» сотрудничество с Москвой и полностью перестроить политику в отношении РФ. Также некоторые считают, что Россия «распоясалась» по вине ослабевшей Японии. В то же время многие признали невозможность возвращения островов под контроль Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Япония помянет жертв землетрясения и цунами 2011 года.