МЧС предупредило о густом тумане в Ленобласти 17 марта

МЧС предупредило о густом тумане в Ленобласти 17 марта
Жителей Ленобласти предупредили о тумане. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Утром в среду, 17 марта, территорию Ленинградской области окутает густой туман. Автомобилистов предупреждают, что видимость на дорогах составит 500 метров и менее.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления придут в Ленобласть в два часа ночи и продлятся до утра. В связи с этим может увеличиться число ДТП, авиапроисшествий, могут задержать рейсы. Также возрастает риск аварий на железнодорожном транспорте и водных объектах.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду в Ленобласти прогнозируется небольшой и мокрый снег. Ветер будет слабым.

Ночью будет минусовая температура — от минус 2 до минус 4 градусов, а днем жителей 47 региона ожидает потепление до плюс 3 градусов. Помимо этого, ожидается гололедица на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе.

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