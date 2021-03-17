Новый штамм в России и увеличивающий риск смерти фактор: последнее о COVID-19 в России и мире

Пока в мире спорят, какую вакцину использовать, до России добрал новый штамм, а ученые назвали фактор, который повышает риск смерти от коронавируса.

Один из новых штаммов коронавируса все-таки добрался до России. Речь идет о «южноафриканском» штамме. Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты выявили два изолята, которые относятся к этой мутации. Кроме того, на территории страны зафиксировали 28 случаев инфицирования «британским» штаммом и 16 заражений другими вариантами коронавируса. А вот «бразильский» вариант инфекции на территории страны обнаружен пока не был.

Отметим, ученым уже удалось установить, что «южноафриканские» мутации коронавируса более устойчивы к антителам, чем «британские». По данным исследования французских биологов, значительная часть образцов плазмы переболевших коронавирусом почти не действовала на этот штамм.

Пока в стране продолжают вакцинацию населения. Как сообщил глава центра имени Гамалеи, где была создана вакцина, Александр Гинцбург, в России с момента начала производства вакцины «Спутник V» выпустили около 10 миллионов доз препарата.

К слову, страны Евросоюза призывают отказаться от использования этой вакцины. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов признался, что страны ЕС призвали использовать препараты AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna.

При этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что Россия якобы причастна к проблемам вакцины AstraZeneca. Дело в том, что от использования этой вакцины отказались уже 20 европейских стран – у вакцинированных возникал тромбоз. Ткаченко считает, что страны выступили против препарата из-за массовой информационной кампании, которую якобы против вакцины развернула Россия.

Пока политики спорят из-за вакцины, ученые продолжают исследовать природу коронавируса. Так, специалисты из Британии пришли к выводу о том, что шансы умереть от COVID-19 почти в четыре раза выше у тех, кто предпочитает передвигаться медленным шагом.

Кроме того, ученые из США выяснили, что люди с ожирением и престарелые более заразны, чем другие.