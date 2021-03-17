Косачева избрали вице-спикером Совета Федерации

Косачева избрали вице-спикером Совета Федерации
Косачев сменил на посту Ильяса Умаханова. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава комитета по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером Совета Федерации.

Об этом стало известно в среду, 17 марта. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Как сообщил ТАСС, члены Совета Федерации единогласно проголосовали за кандидата. На этом посту Косачев будет курировать международные вопросы.

Косачев сменил на посту Ильяса Умаханова, который был вице-спикером более десяти лет.

Сенатский комитет по международным делам теперь возглавит бывший замглавы МИД, первый замглавы комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга.

Константин Косачев Россия совет федерации


 

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