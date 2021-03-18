Рост заболеваемости на 243% и жертвы пандемии: новое о COVID-19 в Петербурге за сутки

За время пандемии в Петербурге переболело более 380 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За время пандемии в Петербурге переболело более 380 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 243%, в городе закрыли несколько пунктов вакцинации, а в организациях и ведомствах рассказали о жертвах инфекции, — Gazeta.SPb сообщает последние новости о COVID-19 в Северной столице.

Новые данные о ситуации с распространением коронавируса в Петербурге опубликовал Межведомственный городской координационный совет. Число новых случаев заражения в городе за неделю выросло на 243%. Число госпитализаций за этот же период стало больше на 32%. Отмечалось также, что в Петербурге остается высокое число активно больных и сохраняется вероятность новой вспышки заболеваемости.

Несмотря на то, что городские власти делают немалую ставку на массовую вакцинацию в борьбе с коронавирусом, четыре прививочных пункта были временно закрыты. Речь идет о пунктах, расположенных в торговых центрах. Сообщалось, что причиной закрытия стала нехватка первого компонента препарата «Спутник V». Обещают, что в город он поступит до конца этой недели. До поставки же больше не работают пункты в торговых центрах «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Европолис» и «Маршал».

Полный курс вакцинации успели пройти 210 тысяч петербуржцев.

Суточный прирост заболевших в Петербурге не превышает тысячу человек и, пока COVID-19 дал передышку, организации и ведомства начали подсчитывать потери.

Так, стало известно, что жертвами пандемии стали 26 сотрудников Эрмитажа. Среди них — научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, инженеры и реставраторы.

Шестерых сотрудников потеряло ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом накануне сообщи врио начальника ведомства Дмитрий Баранов. Переболело при этом порядка пяти тысяч полицейских.

Еще больше переболевших – среди учителей. По данным комитета по образованию, COVID-19 перенесли 35 959 учителей, педагогов и других работников образовательных учреждений города