В Петербурге пять тысяч полицейских переболели COVID-19

По словам врио начальника ГУ МВД по Северной столицы и Ленинградской области Дмитрия Баранова, за время пандемии в Петербурге переболели коронавирусом около пяти тысяч сотрудников полиции.

Об этом Баранов заявил в среду, 17 марта, во время выступления на заседании Законодательного собрания. Кроме того, врио руководителя регионального МВД добавил, что коронавирусная инфекция и её последствия стали причиной смерти шестерых сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной. Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости, в городе за неделю на 32% выросло число госпитализаций, а количество обращений за медицинской помощью пациентов с коронавирусом и вовсе увеличилось на 243%. За минувшие сутки инфекцию диагностировали у 927 человек.