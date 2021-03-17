В Петербурге пять тысяч полицейских переболели COVID-19

В Петербурге пять тысяч полицейских переболели COVID-19
Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По словам врио начальника ГУ МВД по Северной столицы и Ленинградской области Дмитрия Баранова, за время пандемии в Петербурге переболели коронавирусом около пяти тысяч сотрудников полиции.

Об этом Баранов заявил в среду, 17 марта, во время выступления на заседании Законодательного собрания. Кроме того, врио руководителя регионального МВД добавил, что коронавирусная инфекция и её последствия стали причиной смерти шестерых сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной. Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости, в городе за неделю на 32% выросло число госпитализаций, а количество обращений за медицинской помощью пациентов с коронавирусом и вовсе увеличилось на 243%. За минувшие сутки инфекцию диагностировали у 927 человек.

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