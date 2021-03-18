На Бухарестской автомобиль повис на ограждении

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина пыталась проехать через ограждение, но была поймана конструкцией.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 марта, пешеходы обратили внимание на необычную аварию. Своими наблюдениями они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Бухарестской улице. Там автомобиль пытался «перелезть через ограждение» трамвайных путей. Ничего не вышло, поэтому машина повисла на конструкции.

«Проезжала аккурат в момент ДТП, решил нас обогнать и его занесло»,

— пишет одна из пользовательниц под постом об инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пассажир стал фигурантом уголовного дела из-за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД.