На Бухарестской автомобиль повис на ограждении

На Бухарестской автомобиль повис на ограждении
Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина пыталась проехать через ограждение, но была поймана конструкцией.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 марта, пешеходы обратили внимание на необычную аварию. Своими наблюдениями они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Бухарестской улице. Там автомобиль пытался «перелезть через ограждение» трамвайных путей. Ничего не вышло, поэтому машина повисла на конструкции.

«Проезжала аккурат в момент ДТП, решил нас обогнать и его занесло»,

— пишет одна из пользовательниц под постом об инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пассажир стал фигурантом уголовного дела из-за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД.

дтп новости СПб трамвай


 

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