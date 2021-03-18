Эксперты опровергли сообщения о подорожании сардин иваси

Эксперты уверены, что дефицита не будет. Фото: pixabay.com

Эксперты уверены, что дефицита не будет. Фото: pixabay.com

Представитель Росрыболовства заявил, что публикации о возможном повышении цен на рыбу не соответствуют действительности.

В Росрыболовстве прокомментировали новости о возможном подорожании сардин иваси. Эксперты уверяют, что переживать не о чем, о чем сегодня, 18 марта, пишет РИА Новости.

В ведомстве уверяют, что нет ни одной причины для сокращения вылова сардины иваси. То, что могут возникнуть проблемы в связи со вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании «незаходных» судов, никак не повлияет на ситуацию.

Напоминаем, что в 2020 году на Дальнем Востоке добыли 158,2 тысячи тонн сардины иваси именно благодаря «незаходным» судам. Это около половины всего вылова в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на вертолете спасали рыбаков с треснувшего льда Финского залива. Для спасения мужчин сотрудники ведомства задействовали вертолет Северо-Западного авиационного-спасательного центра МЧС России