Белый дом прокомментировал предложение Путина пообщаться с Байденом

Белый дом прокомментировал предложение Путина пообщаться с Байденом
Инаугурация президента США Джозефа Байдена. Фото: скриншот трансляции YouTube

Пока что президент США не знает, готов ли созваниваться с коллегой из России.

В Белом доме заявили, что не располагают информацией о возможной беседе президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байдентом. Об этом заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Псаки уверена, что в ближайшие дни политик будет слишком занят в Джорджии и непонятно, сможет ли поговорить с Путиным. Белый дом обязательно проинформируют СМИ, если Байден сможет созвониться с российским президентом. Псаки добавила, что президенту США предстоит пообщаться с другими мировыми лидерами.

Сам Байден не захотел отвечать на соответствующий вопрос, который ему задали после выступления в Белом доме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Он отметил, что они уже общались по телефону, но хочется, чтобы у разговора были свидетели – жители России и Америки.

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