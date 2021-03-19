В Купчино девять спасателей тушили полыхающий автомобиль Honda

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи произошел пожар. Спасатели тушили полыхающий автомобиль марки Honda.

Возгорание случилось в пятницу, 19 марта, на парковке у дома №10 по Малой Бухарестской. Воспламенение заметили местные жители, в 1:45 они сообщили об этом в пожарную часть.

По данным ГУ МЧС РФ по городу, к месту ЧП оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах. Они установили, что автомобиль марки Honda выгорел полностью.

К 2:15 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели час тушили садовый дом на Дачной улице.