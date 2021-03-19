За сутки коронавирус унес жизни почти 40 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни почти 40 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 38 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.

Об этом стало известно сегодня, 19 марта. Всего с начала пандемии в городе число летальных исходов достигло 11 844.

Также за минувшие 24 часа в Северной столице 2 027 человек сумели побороть болезнь. С начала пандемии выздоровел 336 191 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 921 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 1 809 человек.

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