В России второй день подряд выявили более 9 тысяч зараженных COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь выявили у 9 699 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в стране выявлено 4 437 938 случаев заражения коронавирусом.

Также за сутки болезнь унесла жизни 443 пациентов. Побороть коронавирусную инфекцию смогли 12 337 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что еще 921 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 1 809 человек.