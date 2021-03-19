В Испании одобрили законопроект о легализации эвтаназии

Конгресс депутатов Испании в пятницу, 19 марта, окончательно одобрил законопроект, регулирующий процедуру эвтаназии.

В поддержку инициативы проголосовали 202 парламентария из 350. Таким образом, эвтаназия в Испании должна быть легализована спустя три месяца. «Мы на пути к более гуманному и справедливому обществу», — прокомментировала решение депутатов министра здравоохранения Испании Каролина Дариас, пишет Reuters.

Напомним, что закон об эвтаназии регулирует право на данную процедуру для людей страдающих от неизлечимых недугов, а также хронических заболеваний, причиняющих невыносимые физические или психические страдания пациенту.

Запросить эвтаназию в Испании сможет каждый совершеннолетний гражданин. При этом принять соответствующее решение он может только самостоятельно, а подтвердить свое намерение должен не менее четырех раз. Заявление также будет рассматриваться комиссией из врачей.

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