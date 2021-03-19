Дом Челищева на Вознесенском передадут Музею Академии художеств

Дом Челищева на Вознесенском передадут Музею Академии художеств
Дом был построен во второй половине XIX века. Скриншот: Google Карты

Дом Ф. Н. Челищева на Вознесенском проспекте, 36, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, перейдет в ведение Музея Академии художеств Санкт-Петербурга.

Передачу исторического памятника музею подтвердили в комитете имущественных отношений Северной столицы (КИО), пишет Neva.Today. Отметим, что дом Челищева еще в 2009 году признали аварийным, расселили и отключили от коммуникаций. С тех пор здание находится в ожидании капитального ремонта.

Реставрировать объект культурного наследия будут в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, после чего в доме разместятся фонды, реставрационные мастерские и административные помещения Музея Академии художеств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге отреставрируют историческое здание МВД на набережной Фонтанки.

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