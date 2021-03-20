COVID-19 подтвердили еще почти у 900 жителей Петербурга

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 899 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 386 099 заболевших. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 1073 пациента были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Общее количество выздоровевших превысило 337 тысяч. Летальная статистика пополнилась 36 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 127 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.