9 632 заболевших COVID-19 в России за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 632. Всего по стране 4 447 570. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Переборовших коронавирус россиян за сутки — 11 279. Всего по стране оправилось 4 060 652 человека.

В относительном выражении прирост числа выздоровевших составил 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392. Это на 51 человек меньше, чем днем ранее. Всего же в стране скончавшихся от данной инфекции зарегистрировано 94 659.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что 20 марта в Петербурге за сутки подтвердили 36 смертей от коронавируса, на два человека меньше, чем днем ранее.