Зарубежных болельщиков не будет на Олимпиаде 2021 в Токио

На Олимпийских играх в Токио-2021 не будет болельщиков. Фото: pixabay.com

На Олимпийских играх в Токио-2021 не будет болельщиков. Фото: pixabay.com

Организаторы Олимпийских игр в Токио официально приняли решение провести игры без болельщиков из других стран. Об этом стало известно из японского информационного агентства Киодо.

Ранее сообщалось, что волонтеры из-за рубежа не будут допущены до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в связи с рисками распространения коронавируса.

Власти опасаются возможности проникновения новых штаммов коронавируса в страну.

Исключение будет касаться только тех волонтеров, которые говорят на редких иностранных языках. Вопрос организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что власти Японии приостановили действие миграционных послаблений для иностранцев, которым разрешалось посещать страну в целях бизнеса.